Мінфін хоче скоротити витрати на ГПУ та СБУ

Міністерство фінансів вважає за необхідність скоротити витрати на Службу безпеки та Генеральну прокуратуру України.

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю журналу "Новое Время".

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"Сьогодні у нас кількість прокурорів на тисячу осіб населення найвища в Європі. Далі – Служба безпеки. Я в першу чергу маю на увазі економічні підрозділи. Краще на контррозвідку виділяти більше грошей, адже вона реально захищає нашу незалежність. У скороченні бюджетів ГПУ і СБУ ми не тільки економимо витрати, але ще і даємо додаткові стимули для розвитку економіки", – сказав міністр.

Данилюк зазначив, що таке скорочення буде компенсатором втрат при веденні податку на виведений капітал, який не підтримали у Міжнародному валютному фонді через ризики для економіки.

Навіть якщо будуть втрати для бюджету, а з огляду на те, що у перші роки вони будуть, ми повинні знайти компенсатори,

– додав Данилюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністр фінансів Данилюк таємно купив квартиру у Лондоні за майже 30 мільйонів гривень. Проте, пізніше міністр спростував це.