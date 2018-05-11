20:24
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Мінфін хоче скоротити витрати на ГПУ та СБУ

357 Читать новость на русском
Міністр фінансів Олександр Данилюк
Міністр фінансів Олександр Данилюк / slovoidilo

Міністерство фінансів вважає за необхідність скоротити витрати на Службу безпеки та Генеральну прокуратуру України.

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк в інтерв'ю журналу "Новое Время".

Читайте також: У ЄС висунули умови, після виконання яких нададуть Україні наступний транш

"Сьогодні у нас кількість прокурорів на тисячу осіб населення найвища в Європі. Далі – Служба безпеки. Я в першу чергу маю на увазі економічні підрозділи. Краще на контррозвідку виділяти більше грошей, адже вона реально захищає нашу незалежність. У скороченні бюджетів ГПУ і СБУ ми не тільки економимо витрати, але ще і даємо додаткові стимули для розвитку економіки", – сказав міністр.

Данилюк зазначив, що таке скорочення буде компенсатором втрат при веденні податку на виведений капітал, який не підтримали у Міжнародному валютному фонді через ризики для економіки.

Навіть якщо будуть втрати для бюджету, а з огляду на те, що у перші роки вони будуть, ми повинні знайти компенсатори,
– додав Данилюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що міністр фінансів Данилюк таємно купив квартиру у Лондоні за майже 30 мільйонів гривень. Проте, пізніше міністр спростував це

Теги: Новини України СБУ ГПУ Олександр Данилюк
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 11 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук