Во второй половине 2020 года минимальная зарплата в Украине может вырасти. За соответствующее поднятия размера минимальной зарплаты выступила министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, минимальная зарплата должна вырасти как минимум на 500 гривен. Об этом Марина Лазебная заявила в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Я считаю, что минимальную зарплату уже со второго полугодия этого года нужно повышать. Министерство финансов и Министерство экономики проводят расчеты, какой должна быть эта зарплата. То, что она вырастет не на 500 гривен, это точно. Сейчас просчитывается, как этот мультипликатор сработает на страну", – рассказала Лазебная.

Какой размер минимальной зарплаты в Украине в 2020 году

В государственном бюджете на 2020 год минимальную зарплату заложили в размере 4723 гривны в месяц, или же 28,31 гривны за час. Она выросла на 550 гривен с 1 января 2020 года.

В бюджете на 2020 году не прописано повышение заработной платы. Зато в документе указано как именно будет расти уровень минимальной зарплаты в ближайшие несколько лет:

в 2021 она составит – 5 003 гривен;

в 2022 – 5290 гривен.

Важно Минимальная зарплата в 2020 году в Украине и на какие выплаты она влияет

В мая ряд депутатов предложил повысить минимальную зарплату с 1 июля 2020 года до фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц с июля – 5238 гривен, а с октября – 5359 гривен. Одновременно будет расти и минимальная зарплата в почасовом размере в 2020 году: с 1 июля – 31,39 гривны, с 1 октября – 32,11 гривны. Однако принятие этого законопроекта потребует более 2 миллиардов гривен ежемесячно.

Согласно госбюджету, в 2020 году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составляет: с 1 января 2020 года – 2027 гривен, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 гривен.