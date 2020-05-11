Как минимизировать риск заражения коронавирусом в парикмахерских: советы врача
11 мая в Украине возобновляют работу парикмахерские и салоны красоты. Однако медики предостерегают, что вероятность заразиться коронавирусом остается высокой, поэтому следует придерживаться определенных правил.
У перукарнях ризик підходити COVID-19 все ще високий, розповів колишній головний санітарний лікар Сергій Бережнов, пише "Обозреватель".
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Майстер досить довго контактує з людиною, схиляється над нею. Його голова поруч з головою клієнта. Повсякденні маски, які ми носимо, майже не захищають нас від вірусу,
– зазначив Бережнов.
За його словами, маски призначені для захисту людей, які навколо, від того, що людина видихає. Велика частина крапель залишиться на масці всередині. "Кажуть, вірус може літати в повітрі довго – від 30 хвилин до години", – пояснив Бережнов.
Крім того, у приміщення салонів зазвичай невеликі, часто вентиляція там не в ідеальному стані.
Що рекомендує санітарний лікар
- для відвідин перукарень одягати респіратор;
- майстрам бути відповідальними. За найменших симптомів захворювання залишатися вдома;
- щоб уникнути зараження, приміщення провітрювати наскрізно хоча б один раз у годину;
- протирати всі поверхні розчинами, які знищують вірус;
- кварцувати приміщення, але краще вночі. Адже його не можна проводити у приміщенні, в якому є люди.
Бережнов додав, якщо дотримуватися всіх правил, ризик можна звести до мінімуму.
Важливо! Станом на 11 травня в Україні зафіксували 15 тисяч 648 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 408 людей, одужали – 3 тисячі 288.
Карантин в Україні: коротко
- Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до 22 травня.
- Однак вже з 11 травня почали діяти деякі послаблення.
- Загалом уряд розробив п’ять етапів виходу з карантину. Точні їхні дати наразі невідомі. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації.