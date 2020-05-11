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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Как минимизировать риск заражения коронавирусом в парикмахерских: советы врача

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Как уменьшить риск заражения коронавирусом в парикмахерских: советы
Як мінімізувати ризик зараження коронавірусом в перукарнях / suspilne.media

11 мая в Украине возобновляют работу парикмахерские и салоны красоты. Однако медики предостерегают, что вероятность заразиться коронавирусом остается высокой, поэтому следует придерживаться определенных правил.

У перукарнях ризик підходити COVID-19 все ще високий, розповів колишній головний санітарний лікар Сергій Бережнов, пише "Обозреватель".

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Майстер досить довго контактує з людиною, схиляється над нею. Його голова поруч з головою клієнта. Повсякденні маски, які ми носимо, майже не захищають нас від вірусу,
– зазначив Бережнов.

За його словами, маски призначені для захисту людей, які навколо, від того, що людина видихає. Велика частина крапель залишиться на масці всередині. "Кажуть, вірус може літати в повітрі довго – від 30 хвилин до години", – пояснив Бережнов.

Крім того, у приміщення салонів зазвичай невеликі, часто вентиляція там не в ідеальному стані.

Що рекомендує санітарний лікар

  • для відвідин перукарень одягати респіратор;
  • майстрам бути відповідальними. За найменших симптомів захворювання залишатися вдома;
  • щоб уникнути зараження, приміщення провітрювати наскрізно хоча б один раз у годину;
  • протирати всі поверхні розчинами, які знищують вірус;
  • кварцувати приміщення, але краще вночі. Адже його не можна проводити у приміщенні, в якому є люди.

Бережнов додав, якщо дотримуватися всіх правил, ризик можна звести до мінімуму.

Важливо! Станом на 11 травня в Україні зафіксували 15 тисяч 648 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 408 людей, одужали – 3 тисячі 288.

Карантин в Україні: коротко

  • Загальнонаціональний карантин в Україні продовжили до 22 травня.
  • Однак вже з 11 травня почали діяти деякі послаблення.
  • Загалом уряд розробив п’ять етапів виходу з карантину. Точні їхні дати наразі невідомі. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Що запрацює з 11 травня інфографіка 24 каналу
Що запрацює з 11 травня / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Здоровье Коронавирус в Украине
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