Об этом в эфире 24 канала заявил ведущий Игорь Гаврищак.
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Все нелюди будут наказаны
На фоне зверств оккупантов, Гаврищак вспомнил операцию "Штык" израильской разведки "Моссад", которую провели в ответ на теракт на Мюнхенской олимпиаде 1972 года. Тогда были убиты 11 членов олимпийской сборной Израиля.
Им просто так это не сошло с рук. Израиль начал операцию, которая длилась более 20 лет. Всех, кто был причастен, в течение этого времени нашли. 20 долгих лет вам (российским оккупантам – 24 канал) будет, как минимум неспокойно жить,
– подчеркнул ведущий.
Как отметил Гаврищак, если оккупанты думают, что смогли убить мирное население, грабить дома украинцев, переслать украденное своим родственникам через Беларусь и об этом все просто забудут, то они очень ошибаются.
"Как это чувствовать российским женщинам, когда они включают телевизор, стиральную машинку, разогревают еду на технике в крови, которую им передали их "воины" из Украины? Вряд ли у них что-то человечное осталось", – добавил ведущий.
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