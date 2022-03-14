Министерство инфраструктуры обратилось ко всем украинским судоходным компаниям и судовладельцам с призывом отказываться от любых услуг, предоставляемых компаниями, собственниками или конечными бенефициарами которых являются граждане россии.

Об этом написали в официальном Telegram-канале министерства.

"Раньше, в связи с нарушением российской федерации положений международного права, Украиной было запрещено плавание во внутренних водах Украины и заход в порты Украины: судов под флагом российской федерации; судов, собственниками, участниками или конечными бенефициарами которых являются граждане рф, юридические лица, зарегистрированные на территории российской федерации, а также физические и юридические лица, в отношении которых применены санкции", – добавляют в МИУ.

Такие решения Украина приняла из-за нарушений россией Конституции Украины, статей Конвенции ООН по морскому праву и Международной конвенции по охране человеческой жизни на море.

"Только совместными усилиями украинцев и наших международных партнеров мы сможем заставить россию ответить за все человеческие смерти, вызванные проявлением невиданной в ХХІ веке агрессии", – отмечают в Мининфраструктуры.

Кроме того, в министерстве напомнили, что Украина направила почти 50 обращений в ведущие морские государства и ассоциации мира с информацией о вторжении россии в Украину и требованием остановить морское сообщение с портами россии, а также обслуживание российских судов в иностранных портах.