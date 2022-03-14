Міністерство інфраструктури звернулося до всіх українських судноплавних компаній та судновласників із закликом відмовлятись від будь-яких послуг, що надають компаній, власниками або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни рф.

Про це написали в офіційному Telegram-каналі міністерства.

"Раніше, у зв’язку із порушенням російською федерацію положень міжнародного права, Україною було заборонено плавання у внутрішніх водах України та заходження до портів України: суден під прапором російської федерації; суден, власниками, учасниками або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни рф, юридичні особи, які зареєстровані на території російської федерації, а також фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано санкції", – додають в МІУ.

Такі рішення Україна прийняла через порушенням росією Конституції України, статей Конвенції ООН із морського права та Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі.

"Тільки спільними консолідованими зусиллями українців і наших міжнародних партнерів ми зможемо змусити росію відповісти за всі людські смерті, спричинені проявом небаченої у ХХІ столітті агресії", – наголошують в Мінінфраструктури.

Крім того, в міністерстві нагадали, що Україна направила майже 50 звернень до провідних морських держав та асоціацій світу з інформацією про вторгнення рф до України та вимогою зупинити морське сполученням із портами рф, а також обслуговування російських суден в іноземних портах.