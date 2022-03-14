В частности, призвали всех судовладельцев и судоходные компании, суда которых плавают под флагом Украины или других стран, не сотрудничать с Россией. Подробнее об ужесточении санкций – читайте дальше!
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Призывают не получать какие-либо услуги от компаний, владельцами которых являются:
- граждане России;
- юридические лица, зарегистрированные на территории России;
- юридические лица, конечными бенефициарами, собственниками, членами или участниками являются граждане России;
- физические и юридические лица, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры в соответствии с Законом "О санкциях".
Отмечается, что ранее Украина также запрещала плавание во внутренних водах и захождение в порты страны судов под флагом России. Такой же запрет касается судов под флагом Украины, желающих зайти в порты России.
Кроме того, в Мининфраструктуры напомнили, что Украина уже направила около 50 обращений в адрес ведущих морских государств и ассоциаций мира с информацией о вторжении России в Украину и фактами грубого нарушения ею международного морского права.
Так, требуют остановить морское сообщение с портами оккупантов, а также обслуживание российских судов в иностранных портах.
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