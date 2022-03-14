Зокрема, закликали всіх судновласників та судноплавні компанії, судна яких плавають під прапором України або інших країн, не співпрацювати з Росією. Детальніше про посилення санкцій – читайте далі!

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Закликають не отримувати будь-які послуги від компаній власниками яких є:

громадяни Росії;

юридичні особи, які зареєстровані на території Росії;

юридичні особи кінцевими бенефіціарами власниками, членами чи учасниками є громадяни Росії;

фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи відповідно до Закону України "Про санкції".

Зазначається, що раніше Україною також було заборонено плавання у внутрішніх водах та заходження до портів країни суден під прапором Росії. Така ж заборона стосується суден під прапором України, які хочуть зайти до портів Росії.

Крім того, в Мінінфраструктури нагадали, що Україна вже направила майже 50 звернень на адресу провідних морських держав та асоціацій світу з інформацією про вторгнення Росії до України та фактами грубого порушення нею міжнародного морського права.

Так, вимагають зупинити морське сполучення із портами окупанта, а також обслуговування російських суден в іноземних портах.

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