В министерстве отметили, что на принятии решения также отразилось увеличение количества грузовых перевозок автомобильным транспортом.

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Какие упрощения автомобильных перевозок начали действовать:

увеличен срок действий электронной заявки на получение разрешений с 7 до 10 дней;

увеличено до 5 разрешений всех видов Республики Польша на одно транспортное средство с апреля по май;

увеличено до 2 разрешений всех видов Чешской республики на один месяц на транспортное средство с полной массой до 10 тонн;

к моменту принятия решения Румынией о транзитном проезде по ее территории без разрешений было принято решение оформлять разрешения ОЧЭС тем автомобильным перевозчикам, которые выполняют перевозки в Грузию, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан на транспортные средства экологического стандарта Евро-3 и выше;

сняты ограничения для поездок по территории Сербии (к перевозкам допущены ТС, вес которых менее 10 тонн).

В какие страны возможен въезд без разрешений въезд

В Министерстве инфраструктуры заявили, что постоянно ведут переговоры со странами-партнерами по отмене разрешительной системы на период военного положения.

Сейчас уже удалось договориться об этом с 9 странами:

Болгария, Венгрия, Италия, Дания, Латвия, Эстония, Грузия, Турция, Словакия (транзитные перевозки без разрешений).