В міністерстві зазначили, що на прийняття рішення також повпливало збільшення кількості вантажних перевезень вантажів автомобільним транспортом.

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Які спрощення автомобільних перевезень почали діяти:

збільшено термін дій електронної заявки на отримання дозволів з 7 до 10 днів;

збільшено до 5 дозволів усіх видів Республіки Польща на один транспортний засіб з квітня по травень;

збільшено до 2 дозволів усіх видів Чеської республіки на один місяць на транспортний засіб з повною масою до 10 тонн;

до моменту прийняття рішення Румунію щодо транзитного проїзду її територією без дозволів було прийнято рішення оформлювати дозволи ОЧЕС тим автомобільним перевізникам, які виконують перевезення до Грузії, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану на транспортні засоби екологічного стандарту Євро-3 та вище;

знято обмеження для поїздок територією Сербії (до перевезень допущено ТЗ, вага яких менш ніж 10 тонн).

В які країни можливий безвільний в'їзд

У Міністерстві інфраструктури заявили, що постійно ведуть переговори з країнами-партнерами щодо скасування дозвільної системи на період воєнного стану.

Нині вже вдалось домовитись про це з 9 країнами:

Болгарії, Угорщини, Італії, Данії, Латвії, Естонії, Грузії Туреччини, Словаччина (транзитні перевезення без дозволів).

Також вдалося налагодити бездозвільний проїзд усім гуманітарним вантажам з Молдовою, Румунією, Словенією, Австрією, Чехією, Польщею, Німеччиною, Нідерландами та Литвою.