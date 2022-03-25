У відомстві зазначили, що попри низку запроваджених обмежувальних заходів, російський бізнес знаходить обхідні шляхи та продовжує здійснювати операції в інших країнах. Відповідно, наявні санкції повністю не досягають своєї мети.
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Які пропозиції висунуло Мінінфраструктури
Щоб заблокувати поставки до Росії українське Міністерство запропонувало:
- повністю заблокувати наземне та морське транспортне сполучення з Росією та Білорусією;
- заблокувати можливість перевезення вантажів і людей до Росії та Білорусі через територію Європейського Союзу і через його кордони;
- Заборонити надання митних послуг щодо товарів, що доставляються до Росії та Республіки Білорусь.
Вказані заходи необхідні для зупинки постачання до країни-агресора товарів подвійного призначення, що можуть використовуватися для військових потреб.
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