Таке рішення планують ухвалити, зокрема, уряди Латвії та інших країн Балтії.

До теми Литва заборонила вивозити до Росії та Білорусі більше 60 євро готівкою

Міністр сполучення Латвії Таліс Лінкайтс в ефірі TV3 наголосив, що, незважаючи на санкції проти Росії та Білорусі, рух їхніх вантажів досі відбувається.

Міністерство сполучення закликало адміністрацію портів не пускати до портів кораблі під російським прапором, проте, за словами Лінкайтса, порти не завжди прислухаються до таких закликів.

Кораблі під російським прапором продовжують заходити в латвійські порти, що, на мою думку, неприйнятно, тому ми готуємо відповідні рішення в уряді,

– повідомив Лінкайтс.

Представники Латвії висловили сподівання, що це буде спільне рішення Європейського союзу. "Є країни, які рішуче виступають проти цього, тому очевидно, що рішення буде регіональним", – сказав Лінкайтс, додавши, що це може бути рішення країн Балтії.

До слова, Президент України Володимир Зеленський вважає, що потрібно, аби всі європейці заблокували порти для усіх російських суден. “Щоб усі російські комерційні судна йшли за російським військовим кораблем”, – висловився він.

Також це стосується й усіх західних компаній – щоб вони пішли з російського ринку й "не прикривали дешевим піаром свою жагу до прибутків, попри кров та воєнні злочини".

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