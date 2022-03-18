При цьому заборону не можна порушувати навіть якщо подається декларація про готівку. Також Литва обмежує суму готівки у євро, яку можна вивезти для особистих потреб.

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Виняткові ситуації

Водночас встановили два винятки, коли до Росії та Білорусі таки дозволять вивезти готівку. Перший із них – це дипломатичні відомства та консульські відділи або міжнародні організації у Білорусі та Росії. Вони за міжнародним правом користуються імунітетом для офіційних цілей.

Також заборона не діє для фізичних осіб та людей, які з ними їдуть до Білорусі чи Росії, і мають гроші для особистих потреб. Але вони можуть везти не більше 60 євро готівки на людину. Така ж сума готівки для особистих потреб належить і працівникам компаній, наприклад, водіям. Вивезення готівки в іншій валюті не обмежується.

Що буде при порушенні заборони

Якщо литовська митниця виявить, що людина везе більше готівки, ніж дозволено, то декларацію готівки не оформлять. Порушника ж повернуть до Литви з грошима.

За це йому загрожує адміністративна відповідальність. Вивезення євро до Росії та Білорусі обмежене у рамках здійснення регламенту Ради.

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