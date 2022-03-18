Норвезькі санкції торкнуться фінансового, енергетичного, транспортного, технологічного та оборонного секторів економіки Росії. Постраждають також сотні росіян та організацій.
До теми Найбільший виробник скла у світі призупинить інвестиції у Росію
Про які обмеження мовиться
Санкції Норвегії відповідають тим, які ЄС увів до 9 березня включно. Виняток становлять обмеження щодо Russia Today та Sputnik.
Глава МЗС Норвегії Аннікен Хюітфельд заявила, що це "наймасштабніший пакет санкцій, який будь-коли вводила Норвегія".
Вас можуть зацікавити заходи польського уряду щодо попередження російської загрози: дивіться відео