Норвезькі санкції торкнуться фінансового, енергетичного, транспортного, технологічного та оборонного секторів економіки Росії. Постраждають також сотні росіян та організацій.

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Про які обмеження мовиться

Санкції Норвегії відповідають тим, які ЄС увів до 9 березня включно. Виняток становлять обмеження щодо Russia Today та Sputnik.

Глава МЗС Норвегії Аннікен Хюітфельд заявила, що це "наймасштабніший пакет санкцій, який будь-коли вводила Норвегія".

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