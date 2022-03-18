Норвежские санкции коснутся финансового, энергетического, транспортного, технологического и оборонного секторов экономики России. Пострадают сотни россиян и организаций.

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О каких ограничениях говорится

Санкции Норвегии соответствуют тем, которые ЕС ввел до 9 марта включительно. Исключение составляют ограничения по Russia Today и Sputnik.

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что это "самый масштабный пакет санкций, который когда-либо вводила Норвегия".