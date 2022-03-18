При этом запрет нельзя нарушать даже если подается декларация о наличности. Также Литва ограничивает сумму наличных в евро, которую можно вывезти для личных нужд.

К теме Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России, которые стали для страны самыми масштабными в истории

Исключительные ситуации

В то же время установили два исключения, когда в Россию и Беларусь таки позволят вывезти наличные. Первый из них – это дипломатические ведомства и консульские отделы или международные организации в Беларуси и России. Они по международному праву пользуются иммунитетом для официальных целей.

Также запрет не действует для физических лиц и людей, которые с ними едут в Беларусь или Россию, и имеют деньги для личных нужд. Но они могут везти не более 60 евро наличных на человека. Такая же сумма наличных для личных нужд принадлежит и работникам компаний, например, водителям. Вывоз наличных в другой валюте не ограничивается.

Что будет при нарушении запрета

Если литовская таможня обнаружит, что человек везет больше наличных, чем разрешено, то декларацию наличных не оформят. Нарушителя же вернут в Литву с деньгами.

За это ему грозит административная ответственность. Вывоз евро в Россию и Белоруссию ограничен в рамках осуществления регламента Совета.

Вас заинтересует, какую помощь получает при этом Украина: смотрите видео