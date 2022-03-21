Такое решение планируется принять, в частности, правительствами Латвии и других стран Балтии.

К теме Литва запретила вывозить в Россию и Белоруссию более 60 евро наличными

Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс в эфире TV3 подчеркнул, что, несмотря на санкции против России и Беларуси, движение их грузов до сих пор происходит.

Министерство сообщения призвало администрацию портов не пускать в порты корабли под российским флагом, однако, по словам Линкайтса, порты не всегда прислушиваются к таким призывам.

Корабли под российским флагом продолжают заходить в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решения в правительстве,

– сообщил Линкайтс.

Представители Латвии выразили надежду, что это будет совместное решение Европейского союза. "Есть страны, которые решительно выступают против этого, поэтому очевидно, что решение будет региональным", – сказал Линкайтс, добавив, что это может быть решение стран Балтии.

К слову, Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно, чтобы все европейцы заблокировали порты для всех российских судов . "Чтобы все российские коммерческие суда следовали за российским военным кораблем ", - высказался он.

Также это касается и всех западных компаний – чтобы они ушли с российского рынка и "не прикрывали дешевым пиаром свою жажду прибылей, несмотря на кровь и военные преступления".