Як зауважив український президент Володимир Зеленський діяти треба зараз, щоб усі інші потенційні агресори бачили, що війна – це тільки збитки й жодної вигоди. Про це він заявив під час денного звернення 19 березня, інформує 24 канал.

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Усі європейці мають заблокувати порти для росіян

За словами українського лідера, потрібно, щоб усі європейці заблокували порти для усіх російських суден.

Щоб усі російські комерційні судна йшли за російським військовим кораблем,

– наголосив Зеленський.

Також це стосується й усіх західних компаній – щоб вони пішли з російського ринку й "не прикривали дешевим піаром свою жагу до прибутків, попри кров, попри воєнні злочини".

"Вдячний усім громадським ініціативам із різних країн світу, які пропонують обмеження для Росії не тільки на рівні держав, а й на рівні суспільств. Зокрема, вдячний шведській профспілці портових працівників, яка обіцяє не обслуговувати всі судна, пов’язані з Росією", – додав він.

Президент наголосив, що такі кроки є правильними. Це хороший приклад, який мають наслідувати всі громадські структури, усі профспілки та бізнес-асоціації.

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