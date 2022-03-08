Для кого речковые рейсы

Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети до 18 лет, а также мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию.

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От причалов морского вокзала г. Измаил дважды в день будет совершаться отправление.

Расписание рейсов:

1 рейс: посадка (Измаил) – 08:00, прибытие (Тулча) – 10:30;

2 рейс: посадка (Измаил) – 14:00, прибытие (Тулча) – 15:30.

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