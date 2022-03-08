Для кого річкові рейси
Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти до 18 років, а також чоловіки старше 60 років, які бажають потрапити до Румунії.
До теми Ніхто з українців не погодився на евакуацію до Росії та Білорусі, – Денисенко
Від причалів морського вокзалу м. Ізмаїл двічі на день буде відбуватись відправлення.
Розклад рейсів:
1 рейс: посадка (Ізмаїл) – 08:00, прибуття (Тулча) – 10:30;
2 рейс: посадка (Ізмаїл) – 14:00, прибуття (Тулча) – 15:30.
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