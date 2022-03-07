Втім жоден українець не погодився на виїзд до Білорусі або Росії. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в етері телеканалу "Рада".

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Українці не збираються виїжджати до Росії чи Білорусі

За словами Вадима Денисенка, рашисти зараз роблять все можливе, щоб Україна не могла створити жодних гуманітарних коридорів. На думку експерта, така тактика є прямою вказівкою окупантам з кремля.

Росіяни починають розповідати, що вони готові забезпечувати "гуманітарні коридори" в Росію і Білорусь. Вони хочуть довести ситуацію до того, що у населених пунктах немає води, електроенергії і їжі, коли там перебувають малі діти і поранені. Це робиться для того, щоб люди були змушені виїжджати хоч кудись, щоб просто вижити,

– наголосив радник міністра внутрішніх справ.

Денисенко підкреслив, що такі дії виходять за всі межі людяності, усіх моральних норм. Разом з тим, за інформацією посадовця, Росія уже намагалась здійснити цинічну евакуацію населення на свої території і територію Білорусі, але поки що жоден українець на таке не погодився. "Це вкотре говорить про велику гордість і силу нашого народу", – підсумував Вадим Денисенко.

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