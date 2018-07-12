Мининфраструктуры назвало самые пунктуальные украинские авиакомпании

В Министерстве инфраструктуры составили рейтинг пунктуальности авиакомпаний в июне 2018 года. Согласно составленному рейтингу, самой пунктуальной украинской авиакомпанией в прошлом месяце стала "Мотор-Сич". Авиакомпания осуществила в июне все 256 предназначенных рейсов вовремя и по расписанию.

Рейтинг авиакомпаний обнародован на сайте Министерства инфраструктуры

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Также в тройку лучших вошли авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и "Роза ветров", 98% рейсов которых из украинских аэропортов вылетело не позднее двух часов от назначенного времени отправления.

Далее со значительным отрывом идет авиакомпания SkyUp (87% при 202 рейсах). На пятой строчке – YanAir (84% при 267 рейсах), шестой – AzurAir (82% при 262 рейсах) и седьмой – AirAlanna (80% при 5 рейсах).

В конце рейтинга находятся авиакомпании FANair (70% при 46 рейсах) и Bravo (68% при 363 рейсах). Замыкают рейтинг Anda Air (67% при рейсах) и Atlas Jet (64% при 14 рейсах).