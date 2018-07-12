Мінінфраструктури назвало найпунктуальніші українські авіакомпанії

В Міністерстві інфраструктури склали рейтинг пунктуальності авіакомпаній у червні 2018 року. Згідно з складеним рейтингом, найпунктуальнішою українською авіакомпанією в минулому місяці стала "Мотор-Січ". Авіакомпанія здійснила в червні всі 256 призначених рейсів вчасно і за розкладом.

Рейтинг авіакомпаній оприлюднено на сайті Міністерства інфраситруктури.

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Також в трійку кращих увійшли авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) і "Роза вітрів", 98% рейсів яких з українських аеропортів вилетіло не пізніше двох годин від призначеного часу відправлення.

Далі зі значним відривом йде авіакомпанія SkyUp (87% при 202 рейсах). На п’ятій сходинці – YanAir (84% при 267 рейсах), шостій – AzurAir (82% при 262 рейсах) та сьомій – AirAlanna (80% при 5 рейсах).

В кінці рейтингу знаходять авіакомпанії FANair (70% при 46 рейсах) та Bravo (68% при 363 рейсах). Замикають рейтинг Anda Air (67% при рейсах) та Atlas Jet (64% при 14 рейсах).



Рейтинг найпунктуальніших українських авіакомпаній у червні