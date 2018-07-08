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Оприлюднено найнепунктуальніші авіакомпанії в Україні

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В Україні визначили найнепунктуальніші чартерні авіакомпанії
В Україні визначили найнепунктуальніші чартерні авіакомпанії / Shutterstock

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" за останній тиждень п'ять чартерних авіакомпаній спрацювали з регулярністю нижче ніж 50%. Зокрема, з регулярністю у 44% перельоти здійснювала авіакомпанія Bravo, 33% – Atlasjet, 25% – SkyUp, 7% – YanAir, 0% – Anda Air

Про це розповів генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Павло Рябикін, пише "Ліга.Бізнес".

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"Коли ми говоримо про поняття "затримка рейсу", необхідно чітко усвідомлювати, що цей термін повною мірою застосовується лише до регулярних перевізників, які здійснюють перельоти згідно з розкладом, який не підлягає змінам протягом усього піврічного періоду (зимовий і літній час). Якщо мовиться про чартерні рейси, що здійснюються на замовлення туристичних операторів, то "затримка рейсу" – це відхилення фактичного вильоту від часу останнього запитаного слоту", – пояснює фахівець.

За його словами, зараз в аеропорту Бориспіль 90% чартерних пасажирів здійснюють лише три авіакомпанії, однак, негативну статистику "роблять" 10%, що як раз залишилися.

Наприклад, за тиждень 25 червня – 3 липня чартерні авіакомпанії в "Борисполі", які спрацювали з регулярністю нижче ніж 50%: з регулярністю 44% перельоти здійснювала авіакомпанія Bravo, 33% – авіакомпанія Atlasjet, 25% – SkyUp, 7% – YanAir, Anda Air – 0%. Найвищий ж показник серед чартерних перевізників минулого тижня показала "Роза Вітрів" – 92%. З регулярністю 52% здійснювала перевезення авіакомпанія Azur Air,
– додає він.

Як підкреслює Рябикін, основною причиною затримок є, звичайно, технічні моменти, пов'язані з несправністю повітряних суден, а основною причиною конфліктних ситуацій в аеропорту – невиконання деякими чартерними авіакомпаніями Правил повітряних перевезень, тобто роботи з пасажирами затриманих рейсів.

Нагадаємо, нещодавно через масові затримки чартерних рейсів українські туристи масово не могли повернутись додому із популярних курортних країн, зокрема, з Тунісу, Іспанії, Албанії та Грузії. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, до авіакомпаній-порушників буде вжито жорсткі санкції.

Теги: Новини України авіація Новини Борисполя Українські туристи застрягли за кордоном
Джерело: 24 Канал
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