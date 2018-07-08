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Обнародовано самые непунктуальные авиакомпании в Украине

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В Украине определили самые непунктуальные чартерные авиакомпании
В Украине определили самые непунктуальные чартерные авиакомпании / Shutterstock

В международном аэропорту "Борисполь" за последнюю неделю пять чартерных авиакомпаний сработали с регулярностью ниже 50%. В частности, с регулярностью в 44% перелеты осуществляла авиакомпания Bravo, 33% – Atlasjet, 25% – SkyUp, 7% – YanAir, 0% – Anda Air

Об этом рассказал генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, пишет "Лига.Бизнес".

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"Когда мы говорим о понятии "задержка рейса", необходимо четко осознавать, что этот срок в полной мере применяется лишь к регулярным перевозчикам, осуществляющих перелеты согласно расписанию, которые не подлежат изменениям в течение всего полугодового периода (зимнее и летнее время). Если говорится о чартерных рейсах, которые осуществляются по заказу туристических операторов, то "задержка рейса" – это отклонение фактического от времени вылета последнего запрошенного слота", – объясняет специалист.

По его словам, сейчас в аэропорту Борисполь 90% чартерных пассажиров осуществляют только три авиакомпании, однако, негативную статистику "делают" 10%, что как раз остались.

Например, за неделю 25 июня – 3 июля чартерные авиакомпании в "Борисполе", которые сработали с регулярностью ниже 50%: с регулярностью 44% перелеты осуществляла авиакомпания Bravo, 33% – авиакомпания Atlasjet, 25% – SkyUp, 7% – YanAir, Anda Air – 0%. Наивысший же показатель среди чартерных перевозчиков на прошлой неделе показала "Роза Ветров" – 92%. С регулярностью 52% осуществляла перевозки авиакомпания Azur Air,
– добавляет он.

Как подчеркивает Рябикин, основной причиной задержек являются, конечно, технические моменты, связанные с неисправностью воздушных судов, а основной причиной конфликтных ситуаций в аэропорту – невыполнение некоторыми чартерными авиакомпаниями Правил воздушных перевозок, то есть работы с пассажирами задержанных рейсов.

Напомним, недавно из-за массовых задержок чартерных рейсов украинские туристы массово не могли вернуться домой из популярных курортных стран, в частности, из Туниса, Испании, Албании и Грузии. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, к авиакомпаниям-нарушителям будут приняты жесткие санкции.

Теги: Новости Украины авиация Новости Борисполя Украинские туристы застряли за рубежом
Источник: 24 Канал
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