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      Мининфраструктуры планирует профинансировать ремонт посадочной полосы аэропорта Хмельницкого

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      Аэропорт Хмельницкого
      Аэропорт Хмельницкого / Хмельницкая облрада

      На реконструкцию взлетно-посадочной полосы коммунального предприятия "Аэропорт Хмельницкий" Министерство инфраструктуры Украины планирует выделить 375 миллионов гривен.

      Пресс-служба Хмельницкого областного совета сообщила о том, что выполнение этих работ внесено отдельным пунктом в проект плана мероприятий на 2019-2021 годы по реализации Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года.

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      Сейчас проект плана находится на согласовании в Кабинете министров Украины.

      Отмечается, что облгосадминистрация рассматривает возобновление работы Хмельницкого аэропорта, как одно из приоритетных направлений деятельности.

      аеропорт Хмельницького, Хмельницький, авіація
      Ремонт посадочной полосы аэропорта начато в 2018 году // Хмельницкий облсовет

      В конце 2017 была принята программа восстановления и развития "Аэропорта Хмельницкий" на 2018-2022 годы с общим финансированием 724,5 миллиона гривен.

      В 2018 году были начаты работы по восстановлению и капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы, контрольно-пропускного пункта, пожарного депо, и административного здания. На это из областного бюджета было выделено 3,5 миллиона гривен.

      Стоит добавить, что общий пассажиропоток аэропортов Украины в 2018 году значительно увеличился по сравнению с предыдущими годами. В 2018 году он превысил отметку в 20 миллионов человек.

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      Теги: Новости Хмельницкого Новости Украины Деньги Министерство инфраструктуры авиация
      Источник: 24 Канал
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