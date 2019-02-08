Мининфраструктуры планирует профинансировать ремонт посадочной полосы аэропорта Хмельницкого

На реконструкцию взлетно-посадочной полосы коммунального предприятия "Аэропорт Хмельницкий" Министерство инфраструктуры Украины планирует выделить 375 миллионов гривен.

Пресс-служба Хмельницкого областного совета сообщила о том, что выполнение этих работ внесено отдельным пунктом в проект плана мероприятий на 2019-2021 годы по реализации Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года.

Читайте также: Как будет развиваться Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого в 2019 году

Сейчас проект плана находится на согласовании в Кабинете министров Украины.

Отмечается, что облгосадминистрация рассматривает возобновление работы Хмельницкого аэропорта, как одно из приоритетных направлений деятельности.



Ремонт посадочной полосы аэропорта начато в 2018 году // Хмельницкий облсовет

В конце 2017 была принята программа восстановления и развития "Аэропорта Хмельницкий" на 2018-2022 годы с общим финансированием 724,5 миллиона гривен.

В 2018 году были начаты работы по восстановлению и капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы, контрольно-пропускного пункта, пожарного депо, и административного здания. На это из областного бюджета было выделено 3,5 миллиона гривен.

Стоит добавить, что общий пассажиропоток аэропортов Украины в 2018 году значительно увеличился по сравнению с предыдущими годами. В 2018 году он превысил отметку в 20 миллионов человек.