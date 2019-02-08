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      Мінінфраструктури планує профінансувати реконструкцію посадкової смуги аеропорту Хмельницького

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      Аеропорт Хмельницького
      Аеропорт Хмельницького / Хмельницька облрада

      На реконструкцію злітно-посадкової смуги комунального підприємства "Аеропорт Хмельницький" Міністерство інфраструктури України планує виділити 375 мільйонів гривень.

      Прес-служба Хмельницької обласної ради повідомила про те, що виконання цих робіт внесено окремим пунктом до проекту плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року.

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      Наразі проект плану перебуває на погодженні в Кабінеті міністрів України.

      Зазначається, що облдержадміністрація розглядає відновлення роботи Хмельницького аеропорту, як один із пріоритетних напрямків діяльності.

      аеропорт Хмельницького, Хмельницький, авіація
      Ремонт посадкової смуги аеропорту розпочато у 2018 році // Хмельницька облрада

      Наприкінці 2017 року було прийнято програму відновлення та розвитку "Аеропорту Хмельницький" на 2018-2022 роки із загальним фінансуванням 724,5 мільйона гривень.

      У 2018 році було розпочато роботи з відновлення та капітального ремонту злітно-посадкової смуги, контрольно-пропускного пункту, пожежного депо, та адміністративного приміщення. На це з обласного бюджету було виділено 3,5 мільйона гривень.

      Варто додати, що загальний пасажиропотік аеропортів України у 2018 році значно збільшився у порівнянні з попередніми роками. У 2018 році він перевищив позначку у 20 мільйонів чоловік.

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      Теги: Новини України Новини Хмельницького авіація Міністерство інфраструктури Гроші
      Джерело: 24 Канал
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