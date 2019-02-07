Чого досягли аеропорти України за 2018 рік

Загальний пасажиропотік аеропортів України у 2018 році значно збільшився у порівнянні з попередніми роками. У 2018 році він перевищив позначку у 20 мільйонів чоловік.

До слова, лише два найбільших аеропорти України "Бориспіль" та "Жуляни" разом перевезли 15,4 мільйона пасажирів, а це майже 80% всього авіатрафіку України, повідомив Avianews.

Читайте також: Топ-4 країни, до яких українці літають найчастіше: рейтинг SkyUp​

Третю сходинку вперше в сучасній історії України посів Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького з результатом 1,6 мільйона пасажирів. Відтепер він є найбільшим регіональним аеропортом України.

Результати роботи аеропортів України у 2018 році:

Аеропорт "Бориспіль" – 12 мільйонів 603 тисяч пасажирів (на 19,4% в порівнянні з 2017 роком)

Аеропорт "Жуляни" – 2 мільйони 812,3 тисячі пасажирів (51,9%)

Аеропорт "Львів" – 1 мільйон 597,7 тисячі пасажирів (48%)

Аеропорт "Одеса" – 1 мільйон 446,5 тисяч пасажирів (17,7%)

Аеропорт "Харків" – 962,5 тисячі пасажирів (19%)

Аеропорт "Запоріжжя" – 400,3 тисячі пасажирів (15%)

Аеропорт "Дніпропетровськ" – 299,3 тисячі пасажирів (8%)

Аеропорт "Херсон" – 150,1 тисячі пасажирів (41,7%)

Аеропорт "Івано-Франківськ" – 112,6 тисячі пасажирів (1,8%)

Аеропорт "Чернівці" – 73,1 тисячі пасажирів (51,7%)

Аеропорт "Вінниця" – 60,9 тисячі пасажирів (15%)