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      Чого досягли аеропорти України за 2018 рік

      66 Читать новость на русском
      Чого досягли аеропорти України за 2018 рік
      Чого досягли аеропорти України за 2018 рік / www.capital.ua

      Загальний пасажиропотік аеропортів України у 2018 році значно збільшився у порівнянні з попередніми роками. У 2018 році він перевищив позначку у 20 мільйонів чоловік.

      До слова, лише два найбільших аеропорти України "Бориспіль" та "Жуляни" разом перевезли 15,4 мільйона пасажирів, а це майже 80% всього авіатрафіку України, повідомив Avianews.

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      Третю сходинку вперше в сучасній історії України посів Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького з результатом 1,6 мільйона пасажирів. Відтепер він є найбільшим регіональним аеропортом України.

      Результати роботи аеропортів України у 2018 році:

      Аеропорт "Бориспіль" – 12 мільйонів 603 тисяч пасажирів (на 19,4% в порівнянні з 2017 роком)
      Аеропорт "Жуляни" – 2 мільйони 812,3 тисячі пасажирів (51,9%)
      Аеропорт "Львів" – 1 мільйон 597,7 тисячі пасажирів (48%)
      Аеропорт "Одеса" – 1 мільйон 446,5 тисяч пасажирів (17,7%)
      Аеропорт "Харків" – 962,5 тисячі пасажирів (19%)
      Аеропорт "Запоріжжя" – 400,3 тисячі пасажирів (15%)
      Аеропорт "Дніпропетровськ" – 299,3 тисячі пасажирів (8%)
      Аеропорт "Херсон" – 150,1 тисячі пасажирів (41,7%)
      Аеропорт "Івано-Франківськ" – 112,6 тисячі пасажирів (1,8%)
      Аеропорт "Чернівці" – 73,1 тисячі пасажирів (51,7%)
      Аеропорт "Вінниця" – 60,9 тисячі пасажирів (15%)

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      Теги: Новини України авіація Статистика
      Джерело: 24 канал
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