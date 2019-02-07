Чего достигли аэропорты Украины за 2018 год

Общий пассажиропоток аэропортов Украины в 2018 году значительно увеличился по сравнению с предыдущими годами. В 2018 году он превысил отметку в 20 миллионов человек.

К слову, только два крупнейших аэропорта Украины "Борисполь" и "Жуляны" вместе перевезли 15,4 миллионов пассажиров, а это почти 80% всего авиатрафика Украины, сообщил Avianews.

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Третью строчку впервые в современной истории Украины занял Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого с результатом 1,6 миллион пассажиров. Отныне он является крупнейшим региональным аэропортом Украины.

Результаты работы аэропортов Украины в 2018 году:

Аэропорт "Борисполь" – 12 миллионов 603 тысячи пассажиров (на 19,4% больше в сравнении с 2017 годом)

Аэропорт "Жуляны" – 2 миллиона 812,3 тысяч пассажиров (51,9%)

Аэропорт "Львов" – 1 миллион 597,7 тысяч пассажиров (48%)

Аэропорт "Одесса" – 1 миллион 446,5 тысяч пассажиров (17,7%)

Аэропорт "Харьков" – 962,5 тысячи пассажиров (19%)

Аэропорт "Запорожье" – 400,3 тысяч пассажиров (15%)

Аэропорт "Днепропетровск" – 299,3 тысяч пассажиров (8%)

Аэропорт "Херсон" – 150,1 тысяч пассажиров (41,7%)

Аэропорт "Ивано-Франковск" – 112,6 тысяч пассажиров (1,8%)

Аэропорт "Черновцы" – 73,1 тысячи пассажиров (51,7%)

Аэропорт "Винница" – 60,9 тысяч пассажиров (15%)