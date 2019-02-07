Топ-4 страны, в которые украинцы летают чаще всего: рейтинг SkyUp

Наибольшее количество рейсов в 2018 году самолеты авиакомпании SkyUp выполнили в город Шарм-эль-Шейх, что в Египте. Обычно рейсы осуществлялись из аэропортов Киева, Харькова, Запорожья и Одессы.

В топ-4 самых посещаемых стран также попали Грузия, Турция и Албания. Такие результаты обнародовали на сайте Avianews.

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Всего за 2018 год авиакомпания SkyUp перевезла 441,6 тысячи пассажиров и выполнила 2,3 тысячи коммерческих рейсов.



Самолеты SkyUp находятся в воздухе больше, чем 15 часов в день

В течение 2018 года авиаперевозчик освоил 25 международных и три внутриукраинских маршрутов, включая направления, полеты по которым выполнялись для перевозки футбольного клуба "Шахтер".



Фирменный самолет ФК "Шахтер" от SkyUp

Наибольшее количество рейсов самолеты SkyUp течение 2018 года выполнили по маршрутам Киев – Шарм-эль-Шейх, Киев – Анталия, Харьков – Шарм-эль-Шейх, Запорожье – Шарм-эль-Шейх и Одесса – Шарм-эль-Шейх. К 2022 году авиакомпания планирует увеличить флот до 22 самолетов.

Что известно о SkyUp?

Авиакомпания SkyUp – это украинский лоукост, который начал свои полеты 21 мая 2018 года. Базируется в Международном Аэропорту "Киев", основные направления — Ближний Восток, Северная Африка, Восточная и Южная Европа. Флот компании насчитывает пять самолетов Boeing 737-700 и Boeing 737-800. SkyUp планирует увеличить количество внутренних рейсов, в частности из Львова в Одессу.