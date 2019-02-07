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      Топ-4 країни, до яких українці літають найчастіше: рейтинг SkyUp

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      Літаки авіакомпанії SkyUp найчастіше літають до Шарм-ель-Шейху
      Літаки авіакомпанії SkyUp найчастіше літають до Шарм-ель-Шейху / skyup.aero

      Найбільшу кількість рейсів у 2018 році літаки авіакомпанії SkyUp виконали до міста Шарм-ель-Шейх, що в Єгипті. Зазвичай рейси здійснювалися з аеропортів Києва, Харкова, Запоріжжя та Одеси.

      У топ-4 найвідвідуваніших країн також потрапили Грузія, Туреччина та Албанія. Такі результати оприлюднили на сайті Avianews.

      Читайте також: Як розвиватиметься "Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького" у 2019 році

      Загалом за 2018 рік авіакомпанія SkyUp перевезла 441,6 тисячі пасажирів та виконала 2,3 тисячі комерційних рейсів.


      Літаки SkyUp перебувають у повітрі більше, ніж 15 годин на день

      Протягом 2018 року авіаперевізник освоїв 25 міжнародних і три внутрішньоукраїнських маршрути, включаючи напрямки, польоти за якими виконувалися для перевезення футбольного клубу "Шахтар".


      Фірмовий літак ФК "Шахтар" від SkyUp

      Найбільшу кількість рейсів літаки SkyUp протягом 2018 року виконали за маршрутами Київ – Шарм-ель-Шейх, Київ – Анталія, Харків – Шарм-ель-Шейх, Запоріжжя – Шарм-ель-Шейх і Одеса – Шарм-ель-Шейх. До 2022 року авіакомпанія планує збільшити флот до 22 літаків.

      Що відомо про SkyUp?Авіакомпанія SkyUp – це український лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується у Міжнародному Аеропорту "Київ", основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. Флот компанії налічує п'ять літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси. 

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      Теги: Новини України SkyUp авіація Єгипет Новини Туреччини Новини Грузії Албанія
      Джерело: 24 Канал
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