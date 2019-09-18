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      Минирование моста "Метро" в Киеве: появилось видео с полицейского квадрокоптера

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      Появилось видео с полицейского квадрокоптера
      Появилось видео с полицейского квадрокоптера / Фото из открытых источников

      На видеозаписи правоохранителей видно, как мужчина, который устроил стрельбу и угрожает взорвать столичный "Мост", держит в руках флаг Украины находясь в своем авто.

      Сейчас правоохранителям удалось установить личность мужчины, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве. Им оказался;42-летний выходец из аннексированного Россией Крыма Алексей Белько. Известно, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции 1 килограмм взрывчатки и 88 патронов.

      Читайте также: Мужчина, угрожавший взорвать мост в Киеве, начал стрелять

      На своей странице в фейсбук "Киев Оперативный" опубликовал видео с полицейского квадрокоптера. На видео видно, как мужчина, находясь в белом кабриолете размахивает флагом Украины.

      Пока правоохранителям неизвестно? есть ли у мужчины взрывчатка. Нацполиция проводит спецоперацию, на место инцидента стянули спецназовцев, военную технику, также работают снайперы.

      Что известно об инциденте на мосту "Метро" в Киеве? Мужчина ехал по мосту на авто, остановился и вышел. Он угрожает взорвать все вокруг, а в руках держал сумку и неизвестное устройство, которое может быть взрывчаткой.

      Из-за этого правоохранители перекрыли мост "Метро" в обоих направлениях. Возле моста образовались километровые пробки. Красная линия столичного метро работает только от станции "Академгородок" до станции "Арсенальная".

      Смотрите прямое включение корреспондентов 24 канала:

       

      blog_ava
      В Киеве мужчина угрожает все подорвать: перекрыли мост и частично не работает метро
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      Теги: Новости Украины Минировании моста в Киеве
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