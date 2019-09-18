Чоловік погрожує підірвати міст Метро у Києві: з'явилося відео з поліцейського квадрокоптера

На відеозаписі правоохоронців видно, як чоловік, який влаштував стрілянину та погрожує зірвати столичний "Міст", тримає в руках прапор України перебуваючи у своєму авто.

Наразі правоохоронцям вдалося встановити особу чоловіка, який погрожує підірвати міст Метро у Києві. Ним виявився 42-річний вихідець з анексованого Росією Криму Олексій Белько. Відомо що у червні цього року він добровільно здав Деснянському райуправлінню поліції 1 кілограм вибухівки та 88 патронів.

Читайте також: Чоловік, що погрожує підірвати міст у Києві, почав стріляти

На своїй сторінці у фейсбук "Київ Оперативний" опублікував відео із поліцейського квадрокоптера. На відео видно, як чоловік перебуваючи у білому кабріолеті розмахує прапором України.

Наразі правоохоронцям невідомо чи є у чоловіка вибухівка. Нацполіція проводить спецоперацію, на місце інциденту стягнули спецпризначенців, військову техніку, також працюють снайпери.

Що відомо про інцидент на мосту "Метро" у Києві?Чоловік їхав по мосту на авто, зупинився та вийшов. Він погрожує підірвати усе навколо, а в руках тримав сумку та невідомий пристрій, що може бути вибухівкою.



Через це правоохоронці перекрили міст "Метро" в обох напрямках. Біля мосту утворилися кілометрові затори. Червона лінія столичного метро працює лише від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".