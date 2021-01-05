Провалила вакцинацию: министр здравоохранения Латвии уходит в отставку
В Латвии министр здравоохранения Илзе Винькеле уходит в отставку. Причиной стало то, что Винькеле якобы провалила программу вакцинации от COVID-19.
Недоверие министру выразил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Он заявил, что в стране есть большие проблемы с иммунизацией населения, сообщает Delfi.
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"Я решил выразить недоверие министру, о чем проинформировал партнеров по коалиции", – отметил премьер.
Винькеле уже отреагировала на недоверие премьера, заявив, что принимает требование покинуть пост.
Он выразил надежду, что в правительство придет "энергичный человек с четким видением, как убедительно управлять и восстановить нашу нынешнюю борьбу с пандемией".
Почему Латвия провалила вакцинацию
По словам Кариньша, максимально быстрая вакцинация населения – единственный выход, как побороть COVID-19 в Латвии и вернуться к нормальной жизни.
Он отметил, что в начале второй волны пандемии можно было действовать на опережение. Однако этого не произошло.
Мы боремся с последствиями того, что когда могли действовать быстро, не было ясного и понятного плана действий,
– сказал Кариньш.
Каким должен был быть план
Премьер считает, что в плане должны были быть указаны такие вещи:
- как в кратчайший срок обеспечить доступность вакцин для всего общества;
- каким должен быть идеальный логистический и коммуникационный процесс.
Вопрос о работе Винькеле встал не впервые. Кариньш уже публично критиковал министра в ноябре 2020 года. Тогда ему не понравился темп работы в отношении COVID-19.
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