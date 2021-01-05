В Латвии министр здравоохранения Илзе Винькеле уходит в отставку. Причиной стало то, что Винькеле якобы провалила программу вакцинации от COVID-19.

Недоверие министру выразил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Он заявил, что в стране есть большие проблемы с иммунизацией населения, сообщает Delfi.

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"Я решил выразить недоверие министру, о чем проинформировал партнеров по коалиции", – отметил премьер.

Винькеле уже отреагировала на недоверие премьера, заявив, что принимает требование покинуть пост.

Он выразил надежду, что в правительство придет "энергичный человек с четким видением, как убедительно управлять и восстановить нашу нынешнюю борьбу с пандемией".

Почему Латвия провалила вакцинацию

По словам Кариньша, максимально быстрая вакцинация населения – единственный выход, как побороть COVID-19 в Латвии и вернуться к нормальной жизни.

Он отметил, что в начале второй волны пандемии можно было действовать на опережение. Однако этого не произошло.

Мы боремся с последствиями того, что когда могли действовать быстро, не было ясного и понятного плана действий,

– сказал Кариньш.

Каким должен был быть план

Премьер считает, что в плане должны были быть указаны такие вещи:

как в кратчайший срок обеспечить доступность вакцин для всего общества;

каким должен быть идеальный логистический и коммуникационный процесс.

Вопрос о работе Винькеле встал не впервые. Кариньш уже публично критиковал министра в ноябре 2020 года. Тогда ему не понравился темп работы в отношении COVID-19.