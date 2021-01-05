Провалила вакцинацію: міністерка охорони здоров'я Латвії йде у відставку
У Латвії міністерка охорони здоров'я Ілзе Вінькеле йде у відставку. Причиною стало те, що Вінькеле нібито провалила програму вакцинації від COVID-19.
Недовіру міністерці висловив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш. Він заявив, що в країні є великі проблеми з імунізацією населення, повідомляє Delfi.
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"Я вирішив висловити недовіру міністру, про що поінформував партнерів по коаліції", – зазначив прем'єр.
Вінькеле вже відреагувала на недовіру прем'єра. Заявила, що приймає вимогу покинути посаду.
Він висловив сподівання, що в уряд прийде "енергійна людина з чітким баченням, як переконливо керувати і відновити нашу нинішню боротьбу з пандемією".
Чому Латвія провалила вакцинацію
За словами Каріньш, максимально швидка вакцинація населення – єдиний вихід, як побороти COVID-19 у Латвії і повернутись до нормального життя.
Він зауважив, що на початку другої хвилі пандемії можна було діяти на випередження. Однак цього не сталось.
Ми боремося з наслідками того, що коли могли діяти швидко, не було ясного і зрозумілого плану дій,
– сказав Каріньш.
Яким мав бути план
Прем'єр вважає, що у плані мали бути вказані такі речі:
- як за найкоротший термін забезпечити доступність вакцин для всього суспільства;
- яким повинен бути ідеальний логістичний і комунікаційний процес.
Питання про роботу Вінькеле постало не вперше. Каріньш вже публічно критикував міністерку у листопаді 2020 року. Тоді йому не сподобався темп роботи щодо COVID-19.
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