У Латвії міністерка охорони здоров'я Ілзе Вінькеле йде у відставку. Причиною стало те, що Вінькеле нібито провалила програму вакцинації від COVID-19.

Недовіру міністерці висловив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш. Він заявив, що в країні є великі проблеми з імунізацією населення, повідомляє Delfi.

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"Я вирішив висловити недовіру міністру, про що поінформував партнерів по коаліції", – зазначив прем'єр.

Вінькеле вже відреагувала на недовіру прем'єра. Заявила, що приймає вимогу покинути посаду.

Він висловив сподівання, що в уряд прийде "енергійна людина з чітким баченням, як переконливо керувати і відновити нашу нинішню боротьбу з пандемією".

Чому Латвія провалила вакцинацію

За словами Каріньш, максимально швидка вакцинація населення – єдиний вихід, як побороти COVID-19 у Латвії і повернутись до нормального життя.

Він зауважив, що на початку другої хвилі пандемії можна було діяти на випередження. Однак цього не сталось.

Ми боремося з наслідками того, що коли могли діяти швидко, не було ясного і зрозумілого плану дій,

– сказав Каріньш.

Яким мав бути план

Прем'єр вважає, що у плані мали бути вказані такі речі:

як за найкоротший термін забезпечити доступність вакцин для всього суспільства;

яким повинен бути ідеальний логістичний і комунікаційний процес.

Питання про роботу Вінькеле постало не вперше. Каріньш вже публічно критикував міністерку у листопаді 2020 року. Тоді йому не сподобався темп роботи щодо COVID-19.