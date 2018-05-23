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Министерства часто выполняют не свойственные им функции, – эксперт

23 Читати новину українською
Министерство социальной политики
Министерство социальной политики / ukranews.com

Украинские министерства постепенно начинают обновлять состав своих подразделений, привлекая туда молодые кадры.

Об этом в интервью сайту "24" заявил государственный эксперт Директората защиты прав лиц с инвалидностью Министерства социальной политики Украины Алексей Краснощёков.

По его словам, в структурах министерств создаются новые структуры – директората, которые работают с  сверхкомплексным определением общего направления развития министерства, учитывая все внешние факторы, влияющие на ту или иную сферу.

Что касается директоратов – это структуры, которые не совсем в системе. Они работают параллельно. Мы сидим сейчас в департаменте по защите прав лиц с инвалидностью, здесь люди годами работают и сейчас они действуют параллельно с нами. Вместе с тем, в директорат заходят новые люди, новые чиновники, многие из которых никогда не работали в государственных ведомствах ... В перспективе функции департаментов должны забрать из министерств, а в директораты набирать новых сотрудников,
– пояснил Краснощёков.

Он также добавил, что министерства часто выполняют не свойственные им функции. Например, они вручную могут управлять госпредприятиями (ГП), они отвечают на многочисленные запросы, делают много того, чего не должны были бы делать.

"Когда, например, речь идет об управлении ГП, мы все понимаем, что это – распоряжение бюджетными средствами, которые из ГП вывести очень просто, они у нас почти все убыточные, и все это – коррупционные риски. Так вот все эти несвойственные министерствам функции планируют передать городским администрациям, чтобы общины сами себя регулировали, а директората заниматься именно определением долгосрочной государственной политики", – добавил он.

Больше читайте в полной версии интервью: Чиновник: Я знаю, как работают коррупционные схемы, и потому – частично испорчен

К слову, напомним, что новосозданная в рамках медицинской реформы Национальная служба здоровья Украины в ближайшее время объявит о наборе в ведомства. Ориентировочно в НСЗУ будут работать около тысячи человек, большинство из них – в региональных подразделениях.

Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Министерство социальной политики Новости политики Реформы
Источник: 24 канал
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