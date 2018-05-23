Міністерства часто виконують не властиві їм функції, – експерт

Українські міністерства поступово починають оновлювати склад своїх підрозділів, залучаючи туди молоді кадри.

Про це в інтерв’ю сайту "24" заявив державний експерт Директорату захисту прав осіб з інвалідністю Міністерства соціальної політики України Олексій Краснощоков.

За його словами, у структурах міністерств створюються нові структури – директорати, які працюють із над комплексним визначенням загального напрямку розвитку міністерства, враховуючи всі зовнішні фактори, які впливають на ту чи іншу сферу.

Що стосується директоратів – це структури, які не зовсім у системі. Вони працюють паралельно. Ми сидимо зараз у департаменті по захисту прав осіб з інвалідністю, тут люди роками працюють, і зараз вони діють паралельно з нами. Разом з тим, у директорати заходять нові люди, нові чиновники, багато з яких ніколи не працювали у державних відомствах… У перспективі функції департаментів мають забрати з міністерств, а до директоратів набиратимуть нових співробітників,

– пояснив Краснощоков.

Він також додав, що міністерства часто виконують не властиві їм функції. Наприклад, вони вручну можуть управляти держпідприємствами (ДП), вони відповідають на численні запити, роблять багато того, чого не мали би робити.

"Коли, наприклад, йдеться про управління ДП, ми всі розуміємо, що це – розпорядження бюджетними коштами, які з ДП вивести дуже просто, вони у нас майже всі збиткові, і все це – корупційні ризики. Так от всі ці невластиві міністерствам функції планують передати на міські адміністрації, щоб громади самі себе регулювали, а директорати займатимуться саме визначенням довгострокової державної політики", – додав він.

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