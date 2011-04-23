Об этом генеральный прокурор США Тодд Бланш сообщил 15 сентября во время пресс-конференции в Белом доме, пишет ABS.
Что известно о разоблаченной сети российских шпионов?
По версии американской прокуратуры, группа действовала как минимум с 2024 года.
Ее участники следили за российскими оппозиционерами, проживающими в США и Европе, а также готовили атаки на военные и гражданские объекты в европейских странах, поддерживающих Украину.
Среди обвиняемых – бывший полковник российских спецслужб Юрий Храмеев, его сын Кирилл, работающий в ФСБ России, а также гражданин Кубы Оэмис Ромагоса Дуррути.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Что касается двух фигурантов – Яйделя Дельгадо Суареса и Анхеля Эдуардо Кастро – то следствие называет их вербовщиками.
Летом 2026 года, по данным прокуратуры, группа завербовала гражданина Венесуэлы, проживавшего в США. Его якобы привлекли к слежке за российским диссидентом и подготовке его убийства в Вашингтоне.
Участники группы обсуждали этот план в зашифрованных мессенджерах. Они также давали инструкции по слежке и договаривались об оплате.
Ранее контрразведка Дании заявила, что Россия готовит диверсии против оборонных предприятий страны. Москва может пытаться поджигать объекты и вербовать датчан для сбора информации.