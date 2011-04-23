Про це генеральний прокурор США Тодд Бланш повідомив 15 вересня під час пресконференції в Білому домі, пише ABS.

Що відомо про викриту мережу російських шпигунів?

За версією американської прокуратури, група діяла щонайменше з 2024 року.

Її учасники стежили за російськими опозиціонерами, які живуть у США та Європі, а також готували атаки на військові та цивільні об'єкти в європейських країнах, що підтримують Україну.

Серед обвинувачених – колишній полковник російських спецслужб Юрій Храмеєв, його син Кирило, який працює у ФСБ Росії, а також громадянин Куби Оеміс Ромагоса Дурруті.

Ще двох фігурантів – Яйделя Дельгадо Суареса та Анхеля Едуардо Кастро – слідство називає вербувальниками.

Влітку 2026 року, за даними прокуратури, група завербувала громадянина Венесуели, який жив у США. Його нібито залучили до стеження за російським дисидентом і підготовки його вбивства у Вашингтоні.

Учасники групи обговорювали цей план у зашифрованих месенджерах. Вони також давали інструкції щодо стеження та домовлялися про оплату.

Раніше контррозвідка Данії заявила, що Росія готує диверсії проти оборонних підприємств країни. Москва може намагатися підпалювати об'єкти та вербувати данців для збору інформації.