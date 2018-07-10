Министерство энергетики хочет наладить сотрудничество с российским "Росатомом", – СМИ

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик обратился с письмом к первому заместителю директора российской корпорации "Росатом", в котором высказал предложение провести встречу в Брюсселе для налаживания сотрудничества.

Об этом сообщает "Экономическая Правда" со ссылкой на документ, находящийся в распоряжении редакции.

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Учитывая необходимость восстановления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля,

– говорится в документе.

Отмечается, что решение о прекращении сотрудничества в рамках проекта по сооружению завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области было принято Украиной в середине 2015 года. В этот период происходила активная фаза войны России против Украины на Донбассе.



Письмо министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика