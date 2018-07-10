Міністерство енергетики хоче налагодити співпрацю з російським "Росатомом", – ЗМІ

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик звернувся з листом до першого заступника директора російської корпорації "Росатом" в якому висловив пропозицію провести зустріч у Брюсселі для налагодження співпраці.

Про це повідомляє "Економічна Правда" з посиланням на документ, що знаходиться у розпорядженні редакції.

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З огляду на необхідність відновлення ряду спільних проектів, зокрема проекту зі створення в Україні виробництва ТВЕЛ, пропонуємо провести зустріч в Брюсселі в період з 9 по 12 липня,

– йдеться в документі.

Зазначається, що рішення про припинення співпраці в рамках проекту зі спорудження заводу з виробництва ядерного палива в Кіровоградській області було прийнято Україною в середині 2015 року. У цей період відбувалася активна фаза війни Росії проти України на Донбасі.



Лист міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігора Насалика