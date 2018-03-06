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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Министерство энергетики официально объявило о завершении газового кризиса в Украине

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Официально: газовый кризис в Украине завершился
Официально: газовый кризис в Украине завершился / radiosvoboda.org

В Министерстве энергетики и угольной промышленности подтвердили завершение газового кризиса и переход к штатному режиму с 7 марта.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы министерства энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

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"Кризисный комитет при Минэнергоугля только что принял решение объявить о завершении кризисной ситуации, переход в штатный режим работы с 07 марта 2018 года", – сообщил Белявский.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с украинским "Нафтогазом". И 2 марта Минэнерго ввело временное ограничение на потребление газа.

Теги: Новости Украины Газпром Газовый конфликт Нафтогаз Министерство енергетики
Источник: 24 Канал
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