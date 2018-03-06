Міністерство енергетики офіційно оголосило про завершення газової кризи в Україні

У Міністерстві енергетики та вугільної промисловості підтвердили завершення газової кризи та перехід до штатного режиму з 7 березня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав радник очільника міністерства енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.

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"Кризовий комітет при Міненерговугілля щойно прийняв рішення оголосити про завершення кризової ситуації, перехід в штатний режим роботи з 07 березня 2018 року", – повідомив Білявський.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". І 2 березня Міненерго ввело тимчасове обмеження на споживання газу.