Министерству обороны Украины не нужны новые БТР?

Наличие современных вооружений в украинской армии зависит не только и не столько от масштабов бюджетного финансирования Минобороны. Не менее существенным является фактор оптимальной системы коммуникации между основным заказчиком – военным ведомством и предприятиями ОПК.

А также – рационального и разумного использования денег, предусмотренных государством на закупку вооружений. Не углубляясь в детальный анализ, можно сделать очевидный вывод: при существующим бюджетном финансировании можно обеспечить гораздо более масштабные поступления в армию новых и модернизированных вооружений.

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Тормозят процессы перевооружения несколько факторов. Среди них – несовершенные методики Минобороны в формировании цены на продукцию и нестабильное финансирование гособоронзаказа (ГОЗ), который реализуют предприятия ОПК. Независимо от того, частные это заводы или государственные.

В украинских реалиях объемы финансирования, в том числе авансирования со стороны Минобороны, часто не отвечают реальным затратам оборонных предприятий и тем, приходится работать в убыток. Распространенный практикой является и перенос начала финансирования на 3-6 месяцев. То есть, вместо января-февраля, первые деньги на предприятие приходят в конце лета. А уже через пару месяцев с него требуют готовую продукцию. Такая политика Минобороны нарушает нормальное функционирование производственного цикла ОПК.

К примеру, новые бронетранспортеры – БТР-3 и БТР-4 в армию поставляют Киевский бронетанковый завод и Харьковское ХКБМ, входящие в состав госконцерна "Укроборонпром". При этом условия сотрудничества с заказчиком – Минобороны составлены так, что выполнение ГОЗ – ответственность лишь заводов-исполнителей. А за армейскую бюрократию и неожиданные изменения условий договоров ни военные, ни гражданские чины из Министерства обороны и Министерства финансов ответственности не несут.

Скажем, на Киевский бронетанковый в ходе производства БТР-3 в рамках ГОЗ поступила задача переделать аппаратуру внутренней связи и коммутации. Это нарушило плановые сроки из-за значительно объема заново выполняемых работ. Или же из-за неожиданного скачка цен на корпус БТР, изготовляемый на частном предприятии в Лозовой, существенно возросла себестоимость машины. Как утверждают на киевском заводе, процессы, приведшие к повышению цены, подтверждены военной приемкой. И, казалось, что сложностей по принятию новой цены при сдаче изделий заказчику не предвиделось.

Однако новая цена на БТР-3 не утверждена и сегодня. По мнению Минобороны, вопрос должен решаться через суд. Общественности попытались объяснить в письме на Министра обороны сложившуюся ситуацию, предложив варианты решения вопроса. Однако военные доводы заводчан не услышали. Из-за отсутствия гибкости определенное количество готовых машин длительное время стоит в цехах предприятия, вместо того, чтобы усилить боевую мощь украинской армии. А заводской конвейер с другими бронемашинами временно приостановлен.

Ситуация с выполнением ГОЗ требует немедленного реагирования со стороны Минобороны и органов, ответственных за усиление обороноспособности страны. Проблема должна быть решена консолидировано, с учетом того, что спрос на новые БТР со стороны лишь оборонного ведомства составляет не менее 100-та единиц в год.

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