Техника войны. Украинская армия получила новые вездеходы. Модернизация советских БТР

В свежем выпуске программы "Техника войны" – 93-я отдельная механизированная бригада получила мощные вездеходы UTV ("Utility Task Vehicle" – "авто для утилитарных нужд"), которые могут ездить по абсолютному бездорожью. Специалисты планируют модернизацию БТР-60 и БТР-70. Вместо карбюраторных двигателей ГАЗ-49Б и ЗМЗ-4905 российского производствам хотят установить отечественный дизельный УТД-20.

Также в выпуске:

Корабль морской охраны BG-32 "Донбасс" вернулся в строй после докового ремонта.

На этой неделе более 50 воинских частей Вооруженных Сил Украины переходят на новую систему питания.

Начались масштабные военные учения НАТО – "Trident Juncture 2018".

37 предприятий передают в Фонд госимущества Украины.

Украинские военные в Волновахском районе построили дорогу протяженностью 920 метров.

Министерство обороны России приняло на вооружение двосередний автомат АДС, который способен вести огонь как в воздухе, так и под водой.

Компания "Линкольн" продемонстрировала полицейским шерифам свою новую бронемашину "Линк" за 297 тысяч долларов.

В Нижнем Тагиле на выставке техники депутат Игорь Зотов застрял в люке танка и его 5 часов пытались освободить спасатели.

Компания "Флир" разработала систему для боевых разведывательных машин с размещением в ней беспилотника Black Hornet 3 Nano.

Компания Airbus Helicopters утвердила эскиз проекта скоростного двухдвигательного вертолета Racer.

23-26 октября в Париже на 26 международной выставке "Евронаваль-2018" показали новую крылатую ракету Tomahawk Block IV.