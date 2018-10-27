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      Техника войны. Украинская армия получила новые вездеходы. Модернизация советских БТР

      Техника войны 345 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Техника войны" – 93-я отдельная механизированная бригада получила мощные вездеходы UTV ("Utility Task Vehicle" – "авто для утилитарных нужд"), которые могут ездить по абсолютному бездорожью. Специалисты планируют модернизацию БТР-60 и БТР-70. Вместо карбюраторных двигателей ГАЗ-49Б и ЗМЗ-4905 российского производствам хотят установить отечественный дизельный УТД-20.

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      Теги: Новости Украины Оружие Новости России Вооруженные Силы Украины Транспорт Техника войны
      Источник: 24 канал
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