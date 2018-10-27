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      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ
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      Телеканал новин 24 Програми Техніка війни
      НАЇЗД НА ГЛЯДАЧІВ ПІД ЧАС ГОНОК У КРИВОМУ РОЗІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Техніка війни. Українська армія отримала нові всюдиходи. Модернізація радянських БТР

      Техніка війни 805 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – 93-я окрема механізована бригада отримала потужні всюдиходи UTV (розшифровується як "Utility Task Vehicle" – "авто для утилітарних потреб"), що можуть їздити по абсолютному бездоріжжю. Фахівці планують модернізацію машин БТР-60 і БТР-70. Замість карбюраторних двигунів ГАЗ-49Б та ЗМЗ-4905 російського виробництва встановлять вітчизняний дизельний УТД-20.

      Також у випуску:

      Корабель морської охорони BG-32 "Донбас" повернувся в стрій після докового ремонту.

      Цього тижня понад 50 військових частин Збройних Сил України переходять на нову систему харчування.

      Розпочалися масштабні військові навчання НАТО – "Trident Juncture 2018".

      37 підприємств передають до Фонду держмайна України.

      Українські військові у Волноваському районі побудували дорогу протяжністю 920 метрів.

      Міністерство оборони Росії прийняло на озброєння двосередній автомат АДС, що здатний вести вогонь як у повітрі, так і під водою.

      Компанія "Лінкольн" продемонструвала поліцейським шерифам свою нову бронемашину "Лінко" за 297 тисяч доларів.

      У Нижньому Тагілі на виставці техніки депутат Ігор Зотов застряг в люці танку і його 5 годин намагалися звільнити рятувальники.

      Компанія "Флір" розробила систему для бойових розвідувальних машин з розміщенням в ній безпілотника Black Hornet 3 Nano.

      Компанія Airbus Helicopters затвердив ескіз проекту швидкісного дводвигунного гелікоптера Racer.

      23-26 жовтня у Парижі на 26 міжнародні виставці "Євронаваль-2018" показали новітню крилату ракету Tomahawk Block IV.

      Теги: Новини Росії Новини України Зброя Збройні Сили України Техніка війни Транспорт
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 27 жовтня
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