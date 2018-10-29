Украинские военные получили новые бронетранспортеры: фото

Украинская армия получила первые семь БТР-4, которые изготовили из новой украинской брони. Их военным передало государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром".

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Смотрите также: Украинские военные получили новые боевые вездеходы: появились фото

Так, характеристики этой спецстали соответствуют самым высоким мировым стандартам.

Корпуса для БТР-4 изготовлены на Лозовском кузнечно-механическом заводе. На сегодня в производстве находятся около 40 таких корпусов,

– говорится в сообщении.

В «Укроборонпроме» также отметили, что Лозовской кузнечно-механический завод совместно с Харьковским конструкторским бюро имени Морозова и научно-исследовательским институтом конструкционных материалов «Прометей» наладили технологию изготовления корпусов из спецстали марки «71».



БТР-4 из Новой украинской бронестали / источник: ukroboronprom.com.ua

К слову, украинская армия вскоре получит новое поколение артиллерии – ракетные комплексы "Ольха". Руководство конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало новейшее украинское оружие, прогнозирует, что армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года.