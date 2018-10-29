Українські військові отримали нові бронетранспортери: фото

Українська армія отримала перші сім БТР-4, які виготовили із нової української броні. Їх військовим передало державне підприємство "Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

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Так, характеристики цієї спецсталі відповідають найвищим світовим стандартам.

Корпуси для БТР-4 виготовлено на Лозівському ковальсько-механічному заводі. На сьогодні у виробництві перебувають близько 40 таких корпусів,

– йдеться у повідомленні.

В "Укроборонпромі" такж зазначили, що Лозівський ковальсько-механічний завод спільно з Харківським конструкторським бюро імені Морозова та науково-дослідним інститутом конструкційних матеріалів "Прометей" налагодили технологію виготовлення корпусів зі спецсталі марки "71".



БТР-4 з нової української бронесталі/ Джерело: ukroboronprom.com.ua

До слова, українська армія вже невдовзі отримає нове покоління артилерії – ракетні комплекси "Вільха". Керівництво конструкторського бюро "Луч", яке розробляло новітню українську зброю, прогнозує, що армія отримає "Вільху" вже у середині 2019 року.