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      Українські військові отримали нові бронетранспортери: фото

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      Українська армія отримала нові бронетранспортери: фото
      Українська армія отримала нові бронетранспортери: фото / 24 канал

      Українська армія отримала перші сім БТР-4, які виготовили із нової української броні. Їх військовим передало державне підприємство "Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

      Про це повідомляє прес-служба держконцерну.

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      Так, характеристики цієї спецсталі відповідають найвищим світовим стандартам.

      Корпуси для БТР-4 виготовлено на Лозівському ковальсько-механічному заводі. На сьогодні у виробництві перебувають близько 40 таких корпусів,
      – йдеться у повідомленні.

      В "Укроборонпромі" такж зазначили, що Лозівський ковальсько-механічний завод спільно з Харківським конструкторським бюро імені Морозова та науково-дослідним інститутом конструкційних матеріалів "Прометей" налагодили технологію виготовлення корпусів зі спецсталі марки "71".

      Українська армія бронетранспортери
       БТР-4 з нової української бронесталі/ Джерело: ukroboronprom.com.ua

      До слова, українська армія вже невдовзі отримає нове покоління артилерії – ракетні комплекси "Вільха". Керівництво конструкторського бюро "Луч", яке розробляло новітню українську зброю, прогнозує, що армія отримає "Вільху" вже у середині 2019 року.

      Теги: Новини України Збройні Сили України Зброя
      Джерело: 24 Канал
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