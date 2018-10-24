Українські військові отримали нові бойові всюдиходи: з'явилися фото

Назва обладнаних потужним кузовом всюдиходів UTV розшифровується як "Utility Task Vehicle" – "авто для утилітарних потреб". Їх військові використовуватимуть для перевезення протитанкових ракетних комплексів.

Про це 93-я окрема механізована бригада Збройних сил України "Холодний Яр" повідомляє у Facebook.

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Новий бойовий транспорт отримали військовослужбовці цієї бригади, у ньому розмістять бойові модулі "Стугна".

Головна перевага UTV – це висока проходимість й можливість швидкого переміщення протитанкового комплексів у будь-яку точку по абсолютному бездоріжжю. Машина не боїться ні бруду, ні піску, ні складного рельєфу,

– зазначив один із командирів.

Він наголосив, що бригада вже мала на озброєнні невеликі маневрові автомобілі, зокрема ТПК транспортер переднього краю. На них бійці перевозили протитанкову зброю, проте зараз цей транспорт замінюють на більш сучасний.



Новий транспорт отримала 93-я ОМБр/ Джерело: Фейсбук 93-ї ОМБр



Головна перевага UTV – висока проходимість/ Джерело: Фейсбук 93-ї ОМБр



Головна перевага UTV – висока проходимість/ Джерело: Фейсбук 93-ї ОМБр



Нові всюдиходи – двомісні/ Джерело: Фейсбук 93-ї ОМБр



Бойовий транспорт обладнаний потужним кузовом/ Джерело: Фейсбук 93-ї ОМБр

До слова, українська армія вже невдовзі отримає нове покоління артилерії – ракетним комплексом "Вільха". Керівництво конструкторського бюро "Луч", яке розробляло новітню українську зброю, прогнозує, що армія отримає "Вільху" вже у середині 2019 року.

Що таке "Стугна"?Це український протитанковий ракетний комплекс другого покоління. Його розробило київське конструкторське бюро "Луч". Комплекс є напівавтоматичним із системою наведення по лазерному променю. Він використовує ракети калібрів 130 мм або 152 мм, що встановлюються на комплекс у контейнері. Оператор може керувати комплексом дистанційно з пульту на відстані від 50 м. Для потреб української армії в 2015 році розробили новий мобільний протитанковий комплекс "Стугна-П" на базі CFmoto Tracker 800. На платформу вантажного відкритого баггі встановлено ПТРК з дистанційним керуванням та три запасні ракети. Він також може бути оснащений стрілецькою зброєю. "Стугна-П", зокрема, використосувався при обороні Донецького та Луганського аеропортів.