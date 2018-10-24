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      Украинские военные получили новые боевые вездеходы: появились фото

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      Украинские военные получили новые боевые вездеходы
      Украинские военные получили новые боевые вездеходы / Фейсбук 93-й ОМБр

      Название оборудованных мощным кузовом вездеходов UTV расшифровывается как "Utility Task Vehicle" – "авто для утилитарных нужд". Их военные будут использовать для перевозки противотанковых ракетных комплексов.

      Об этом 93-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины "Холодный Яр" сообщает в Facebook.

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      Новый боевой транспорт получили военнослужащие этой бригады, в нем разместят боевые модули "Стугна".

      Главное преимущество UTV – это высокая проходимость и возможность быстрого перемещения противотанкового комплексов в любую точку по абсолютному бездорожью. Машина не боится ни грязи, ни песка, ни сложного рельефа,
      – отметил один из командиров.

      Он отметил, что бригада уже имела на вооружении небольшие маневровые автомобили, в частности ТПК транспортер переднего края. На них бойцы перевозили противотанковое оружие, однако сейчас этот транспорт заменяют на более современный.

      ЗСУ Зброя Всюдиходи
      Новый транспорт получила 93-я ОМБр/ Источник: Фейсбук 93-й ОМБр

      ЗСУ Зброя Всюдиходи
      Главное преимущество UTV-высокая проходимость / источник: Фейсбук 93-й ОМБр

      ЗСУ Зброя Всюдиходи
      Главное преимущество UTV-высокая проходимость / источник: Фейсбук 93-й ОМБр

      ЗСУ Зброя Всюдиходи
      Новые вездеходы – двухместные/ Источник: Фейсбук 93-й ОМБр

      ЗСУ Зброя Всюдиходи
      Боевой транспорт оборудован мощным кузовом/ Источник: Фейсбук 93-й ОМБр

      К слову, украинская армия вскоре получит новое поколение артиллерии – ракетный комплексо "Ольха". Руководство конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало новейшее украинское оружие, прогнозирует, что армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года.

      Что такое "Стугна"?
      Это украинский противотанковый ракетный комплекс второго поколения. Его разработало киевское конструкторское бюро "Луч". Комплекс является полуавтоматической системой наведения по лазерному лучу. Он использует ракеты калибров 130 мм или 152 мм, устанавливаемые на комплекс в контейнере. Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта на расстоянии от 50 м. Для нужд украинской армии в 2015 году разработали новый мобильный противотанковый комплекс "Стугна-П" на базе CFmoto Tracker 800. На платформу грузового открытого багги установлен ПТРК с дистанционным управлением и три запасные ракеты. Он также может быть оснащен стрелковым оружием. "Стугна-П", в частности, использовался при обороне Донецкого и Луганского аэропортов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины Оружие
      Источник: 24 Канал
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